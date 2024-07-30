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Сегодня, 22:43

Ротенберг выложил шесть подряд видео с голами Кузнецова: «Своих не бросаем»

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своем Telegram-канале опубликовал несколько видео с заброшенными шайбами нападающего Евгения Кузнецова.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб подпишет четырехлетний контракт с 32-летним хоккеистом.

«Своих не бросаем!» — подписал одно из видео Ротенберг.

17 июля «Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов, после чего форвард стал неограниченно свободным агентом.

Кузнецов в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 нападающий провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. В 10 играх плей-офф хоккеист забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Роман Ротенберг
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