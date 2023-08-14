Роман Ротенберг о смерти Амирова: «Мы потеряли брата»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на новость о смерти форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«Мы потеряли брата, молодого парня, который мог бы жить, играть в хоккей, растить детей... Родион, ты был отличным игроком и хорошим человеком! Вся хоккейная семья молилась за тебя и делала все, чтобы ты жил», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

В феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у форварда. Амиров прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.