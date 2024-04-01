Ротенберг — о своем будущем в СКА: «Собаки лают, караван идет»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своем telegram-канале отреагировал на новость о том, что он будет руководить красно-синими в следующем сезоне.

1 апреля председатель совета директоров клуба Александр Медведев объявил, что тренерский штаб команды не будет изменен.

«Собаки лают, караван идет! Спасибо всем за поддержку! Вместе, все возможно», — написал специалист.

Также в посте есть таблица, где показаны победы СКА вместе с разными тренерами. Ротенберг занимает третье место в рейтинге. Он руководит армейцами с января 2022 года.

25 марта армейцы в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина уступили «Автомобилисту» со счетом 4:5. Петербуржцы вылетели из плей-офф, проиграв екатеринбургскому клубу в серии со счетом 1-4.

ФОНБЕТ чемпионат КХЛ красно-синие завершили на втором месте в Западной конференции, набрав 95 очков в 68 матчах.