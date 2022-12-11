Ротенберг — о работе с рэпером ST на Матче звезд: «Дал ему возможность сказать установку. Получилось здорово»

Главный тренер СКА и команды дивизиона Боброва Роман Ротенберг ответил на вопрос «СЭ» о работе с рэпером ST на Матче звезд КХЛ.

— На Матче звезд вам помогал рэпер ST. Как шла работа?

— Мы отлично поработали вместе. Он очень заряженный и духовитый. Дал ему возможность сказать установку перед игрой. Получилось здорово.

— Кого из исполнителей вы бы сами выбрали в помощники?

— ST бы и выбрал.

11 декабря сборная дивизиона Боброва одержала победу в Матче звезд КХЛ-2022. Команда обыграла сборную дивизиона Харламова со счетом 7:6.