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КХЛ

11 декабря, 16:12

Ротенберг — о работе с рэпером ST на Матче звезд: «Дал ему возможность сказать установку. Получилось здорово»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер СКА и команды дивизиона Боброва Роман Ротенберг ответил на вопрос «СЭ» о работе с рэпером ST на Матче звезд КХЛ.

— На Матче звезд вам помогал рэпер ST. Как шла работа?

— Мы отлично поработали вместе. Он очень заряженный и духовитый. Дал ему возможность сказать установку перед игрой. Получилось здорово.

— Кого из исполнителей вы бы сами выбрали в помощники?

— ST бы и выбрал.

11 декабря сборная дивизиона Боброва одержала победу в Матче звезд КХЛ-2022. Команда обыграла сборную дивизиона Харламова со счетом 7:6.

КХЛ
Роман Ротенберг
Матч звезд
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