Ротенберг — о возвращении в КХЛ: «Работа со сборной России сейчас для меня является приоритетом»

Главный тренер сборной по хоккею «Россия 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении в КХЛ.

— Вы увлеченно занимались с юными хоккеистами. Недавно Владимир Плющев заявил, что в КХЛ скучают по вас как по тренеру, потому что вы очень харизматичный. Не скучаете ли вы?

— Знаете, у меня нет времени скучать, потому что я вот каждый день работаю. Также максимально развиваю детей, юношей. С ними очень интересно работать. Конечно, для меня очень важно всегда развиваться. Сейчас мои мысли только о сборной России. Стараюсь помогать в развитии детской школы хоккея максимально, академии хоккея. И очень важно понимать, что работа со сборной России сейчас для меня является приоритетом. Я очень рад, что у меня есть возможность работать в сборной России.

В начале июня 2025-го Ротенберг покинул пост главного тренера СКА. 44-летний специалист возглавлял команду с 2022 года.

1 июля московское «Динамо» объявило, что Ротенберг вошел в состав совета директоров клуба. Он также является главным тренером сборной «России 25».