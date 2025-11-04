Видео
4 ноября, 09:10

Ротенберг — о возвращении в КХЛ: «Работа со сборной России сейчас для меня является приоритетом»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер сборной по хоккею «Россия 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении в КХЛ.

— Вы увлеченно занимались с юными хоккеистами. Недавно Владимир Плющев заявил, что в КХЛ скучают по вас как по тренеру, потому что вы очень харизматичный. Не скучаете ли вы?

— Знаете, у меня нет времени скучать, потому что я вот каждый день работаю. Также максимально развиваю детей, юношей. С ними очень интересно работать. Конечно, для меня очень важно всегда развиваться. Сейчас мои мысли только о сборной России. Стараюсь помогать в развитии детской школы хоккея максимально, академии хоккея. И очень важно понимать, что работа со сборной России сейчас для меня является приоритетом. Я очень рад, что у меня есть возможность работать в сборной России.

В начале июня 2025-го Ротенберг покинул пост главного тренера СКА. 44-летний специалист возглавлял команду с 2022 года.

1 июля московское «Динамо» объявило, что Ротенберг вошел в состав совета директоров клуба. Он также является главным тренером сборной «России 25».

23

  • Valery Smirnov

    Роман пошел правильным путем, пройти все ступени тренерского ремесла, чтобы вернуться в КХЛ.

    07.11.2025

  • nikitaberezhnoyi

    Как всегда, Роман Борисович взялся за дело с присущей ему энергичностью.

    06.11.2025

  • 804alex

    Вот вы говорите - Ротенберг, Ротенберг... А вы народ думайте, что Ротенбергам легко? Да ничего подобного, обывательские разговорчики. У всех трудящихся два выходных в неделю, а Ротенберги работают без выходных. Рабочий день у них не нормированный. Если хотите знать, Ротенбергам надо молоко бесплатно давать...

    05.11.2025

  • Chegevara.

    Когда уж, этот пакостник, оставит российский хокккей

    05.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну Плющев-то лизнууул ))

    04.11.2025

  • Niko McCowrey

    Ротенберг — о возвращении в КХЛ.. Себде во двор его возьми, Укулеле.

    04.11.2025

  • dinela

    У Камеди и Петросяна реально конкурент развивается!

    04.11.2025

  • tatarin

    В этом и проявляется истинный патриотизм!

    04.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Золотой вы человек, Роман Борисович, всё о России думаете...

    04.11.2025

  • tatarin

    За 15 лет не так уж и много. Теперь можно ещё один добавить.

    04.11.2025

  • oiv1vio

    А разве вы не работаете? 28 тысяч комментариев это тяжкая каждодневная работа.

    04.11.2025

  • oiv1vio

    Так и остаётся. Средний возраст игроков сборной 25 лет.

    04.11.2025

  • oiv1vio

    И почему же? Как назначили РР гл.тренером России-25, то оба Кубка Первого канала она выиграла.

    04.11.2025

  • Slim Tallers

    Работа в сборной отнимает всё время и силы. Каждодневные тренировки,игры,сборы. И всё то ты в трудах аки пчела.

    04.11.2025

  • Gagiga

    :rofl::rofl::rofl:

    04.11.2025

  • Папаня777

    скучают по вас.... :face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth:

    04.11.2025

  • Gordon

    А вот болельщики сборной России этому нихрена не рады. Хоккеисты, подозреваю, тоже.

    04.11.2025

  • Gordon

    Так увы, полезло давно - и этот хоккей под себя подмяло :(

    04.11.2025

  • Goga Simonov

    Чем бы глупое дитя не тешилось, лишь бы не лезло в настоящий хоккей !!!

    04.11.2025

  • Spacewalker

    Насколько я помню, когда проект затевался, то делался упор на молодых игроков со средним возрастом сборной в 25 лет. А вот как сейчас дело обстоит и какая сборная страны теперь истинная, а какая всё ещё 25, то я уже и сам немного запутался:wink:

    04.11.2025

  • Русич Олег

    мож что-то пропустил? что такоей Россия 25? это те, кто в 2025 г родился? Тогда Розя на своем месте

    04.11.2025

  • tatarin

    "Знаете, у меня нет времени скучать, потому что я вот каждый день работаю..." =========================================================== А вот мы, Роман Борисович, хоть и не "работаем каждый день", но скучаем по Вам очень сильно! Может нам тоже "каждый день" работать начать?

    04.11.2025

    Роман Ротенберг
