Ротенберг: «На 99 процентов команда готова. Может быть один защитник придет»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, ожидать ли от клуба новых подписаний.

— Ожидать ли еще новичков?

— Каждый день нужно стремиться к лучшему. Не можем прогнозировать какие-то ситуации. Это спорт. Стараемся делать все возможное, чтобы собрать лучшую команду. На 99 процентов команда готова. Наверное, один защитник может быть. У вас есть праворукий защитник?

— Как будет решаться капитанский вопрос?

— Общаемся с командой. Поговорим. Есть капитан Никишин, который всегда бьется за команду. Сейчас у нас новорожденная команда. Первый городок, нам предстоит до первой официальной игры проделать огромную работу. Каждый день получаем новую информацию из СМИ. Поживем-увидим.

— В какой момент отказались от кандидатуры Барабанова?

— Мы не отказывались.

— Может, еще приедет.

— Может, приедет.