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Сегодня, 12:04

Ротенберг: «На 99 процентов команда готова. Может быть один защитник придет»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, ожидать ли от клуба новых подписаний.

— Ожидать ли еще новичков?

— Каждый день нужно стремиться к лучшему. Не можем прогнозировать какие-то ситуации. Это спорт. Стараемся делать все возможное, чтобы собрать лучшую команду. На 99 процентов команда готова. Наверное, один защитник может быть. У вас есть праворукий защитник?

— Как будет решаться капитанский вопрос?

— Общаемся с командой. Поговорим. Есть капитан Никишин, который всегда бьется за команду. Сейчас у нас новорожденная команда. Первый городок, нам предстоит до первой официальной игры проделать огромную работу. Каждый день получаем новую информацию из СМИ. Поживем-увидим.

— В какой момент отказались от кандидатуры Барабанова?

— Мы не отказывались.

— Может, еще приедет.

— Может, приедет.

Вячеслав Войнов, Евгений Кузнецов, Станислав Галиев. КХЛ: таблица переходов межсезонья-2024

ХК СКА
Роман Ротенберг
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