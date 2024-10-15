Ротенберг поздравил Кудашова с 700-м матчем: «Желаю достигнуть рубежа в 1000 игр»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил возглавляющего московское «Динамо» Алексея Кудашова с юбилейной игрой.

Матч FONBET чемпионата КХЛ против «Спартака» (5:0) стал для специалиста 700-м в карьере.

«От всей души поздравляю коллегу с этим достижением! Мы работали вместе в СКА и в сборной России, и я на личном опыте убедился, какой это профессионал и отличный специалист.

Желаю Алексею Николаевичу как можно быстрее достигнуть рубежа в тысячу матчей!» — написал Ротенберг вTelegram-канале.

Кудашов за карьеру тренировал «Атлант», «Локомотив», СКА, «Динамо» и сборную России.