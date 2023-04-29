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Сегодня, 21:32

Роман Ротенберг поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина

Мария Гусева
Тренеры СКА и ЦСКА Роман Ротенберг (справа) и Сергей Федоров после финала Западной конференции КХЛ-2023.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в Telegram-канале поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина.

«Поздравляю ЦСКА со вторым подряд Кубком Гагарина! За финалом нынешнего плей-офф было приятно и очень интересно наблюдать — мы увидели равную борьбу, которая растянулась на все семь матчей. Все решили нюансы — сильнее в них оказались столичные армейцы. Мы в своей серии с будущим чемпионом тоже сражались изо всех сил и также уступили в равной борьбе, в мельчайших деталях. Тем не менее, та серия многому нас научила — к следующему сезону подойдем в полной готовности и будем навязывать конкуренцию и действующему чемпиону, и другим сильным соперникам. СКА тоже заканчивает сезон с трофеем — с Кубком Континента. Рассматриваем его как доказательство того, что наша команда уверенно двигается в правильном направлении. Продолжаем двигаться дальше!» — написал Ротенберг.

ЦСКА победил «Ак Барс» в финальной серии со счетом 4-3 и стал обладателем Кубка Гагарина-2023. Армейцы выиграли трофей второй раз подряд и третий в истории.

Источник: https://t.me/rotenberg81/1759
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ХК ЦСКА (Москва)
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
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