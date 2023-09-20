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20 сентября, 23:18

Роман Ротенберг процитировал Мохаммеда Али после победы СКА над «Северсталью»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг процитировал легендарного боксера Мохаммеда Али после победы своей команды над «Северсталью» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В этой игре клуб из Санкт-Петербурга прервал серию из пяти поражений подряд.

«Здорово, когда наши воспитанники забивают, еще и в таких играх, берут на себя. Али (Владимир Алистров — прим. «СЭ») здорово сыграл. Жаль как пчела, порхай как бабочка, да? Сегодня так и получилось», — сказал Ротенберг в интервью после матча.

СКА занимает девятое место в таблице Западной конференции с 6 очками в 8 матчах. Команда проведет следующую встречу на выезде против «Амура» (23 сентября).

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Мохаммед Али
Роман Ротенберг
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