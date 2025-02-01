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Сегодня, 20:52

Ротенберг: «Когда Никита Гусев приехал из Ханты-Мансийска, то он был никому не нужен, его выкинули на улицу»

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над московским «Динамо» (4:3 ОТ) в матче FONBET Чемпионата КХЛ поделился впечатлениями от игры форварда бело-голубых Никиты Гусева, который забил два гола.

— Как вам игра Никиты Гусева? У него сегодня дубль.

— Великий мастер, я очень рад, что он так играет. Мы с ним обсуждали, и он сделал правильные выводы. Молодец. Очень интересный игрок. Когда мы забирали его из «Югры», то мы приложили огромные усилия, чтобы Никита Гусев вообще играл на этом уровне. Мы сделали для этого очень многое и мы этому очень рады. Когда он приехал из Ханты-Мансийска, то он был никому не нужен, его выкинули на улицу. А потом он стал одним из лучших хоккеистов в мире, это же здорово.

Гусев перешел в СКА из «Югры» в октябре 2015 года и выступал за команду до 2019 года, а затем провел два года в НХЛ. После этого он вернулся в КХЛ и отыграл за СКА еще два сезона, а летом 2023 года подписал контракт с «Динамо».

В сезоне-2024/25 32-летний россиянин набрал 49 (19+39) очков в 51 матче.

(Федор Носов)

Никита Гусев
Хоккей
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Роман Ротенберг
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