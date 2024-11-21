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Сегодня, 23:03

Ротенберг — об обмене Серебрякова: «Жизнь и спорт всегда диктуют свои условия»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча с «Торпедо» (4:1) прокомментировал обмен вратаря Никиты Серебрякова в «Авангард» на Станислава Бережного.

— Мы за Никиту боролись, была очень тяжелая сделка с «Адмиралом», шла очень долго. Здесь только хоккейные факторы. Нам нужно пожелать Никите удачи в «Авангарде». Думаю, что он еще себя проявит, у него есть на это возможность. Он перешел в топовый клуб. Мы поработали совместно, у нас был такой опыт. Я не хочу сейчас обсуждать уже игрока «Авангарда», здесь уже вопросы к «Авангарду». Но я хочу сказать, что по своему отношению Никита — очень хороший человек, спортсмен, честный. Жизнь и спорт всегда диктуют свои условия, — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

Серебряков был признан лучшим вратарем КХЛ сезона-2022/23. В этом сезоне он провел за СКА пять матчей, последний — 5 октября.

Никита Серебряков
ХК СКА
Роман Ротенберг

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