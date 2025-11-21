Видео
Сегодня, 09:55

Ротенберг — об отставке Кудашова: «Я позвонил и поддержал его как своего коллегу»

Федор Носов

Член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг прокомментировал отставку Алексея Кудашова с поста главного тренера бело-голубых.

— Как отреагировали на новости об отставке Алексея Кудашова?

— Я позвонил и поддержал его как своего коллегу.

— Как вам последние результаты команды?

— Мы все расстроены, что команда проигрывает.

— Согласитесь ли вы стать главным тренером?

— Вы мне это предлагаете?

— Была информация, что вы можете возглавить команду после Кубка Первого канала.

— Я сейчас сконцентрирован на сборной России, мы готовимся к Кубку Первого канала.

— Совмещать посты, как это делал Карпин, вы не готовы?

— У «Динамо» лучшие болельщики и лучшая арена, замечательная инфраструктура, сильные игроки. Я верю в то, что «Динамо» станет чемпионом и мы все будем помогать.

3

  • ВАХТЁР

    Кудашов Ротенбергу: И ты, Брут?

    21.11.2025

  • Slim Tallers

    Коллега:) Коллега,ответь мне как художник художнику,ты рисовать умеешь?!

    21.11.2025

  • Николай

    Рома позвонил и спросил где ключи от шкафчика

    21.11.2025

    ХК Динамо (Москва)
    Алексей Кудашов
    Роман Ротенберг
    «Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
    «Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
