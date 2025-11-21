Сегодня, 09:55
Член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг прокомментировал отставку Алексея Кудашова с поста главного тренера бело-голубых.
— Как отреагировали на новости об отставке Алексея Кудашова?
— Я позвонил и поддержал его как своего коллегу.
— Как вам последние результаты команды?
— Мы все расстроены, что команда проигрывает.
— Согласитесь ли вы стать главным тренером?
— Вы мне это предлагаете?
— Была информация, что вы можете возглавить команду после Кубка Первого канала.
— Я сейчас сконцентрирован на сборной России, мы готовимся к Кубку Первого канала.
— Совмещать посты, как это делал Карпин, вы не готовы?
— У «Динамо» лучшие болельщики и лучшая арена, замечательная инфраструктура, сильные игроки. Я верю в то, что «Динамо» станет чемпионом и мы все будем помогать.
ВАХТЁР
Кудашов Ротенбергу: И ты, Брут?
21.11.2025
Slim Tallers
Коллега:) Коллега,ответь мне как художник художнику,ты рисовать умеешь?!
21.11.2025
Николай
Рома позвонил и спросил где ключи от шкафчика
21.11.2025