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29 августа, 23:18

Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА на турнире Пучкова

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды на турнире имени Николая Пучкова.

Питерские армейцы набрали семь очков в четырех встречах, став лучшей командой предсезонного турнира.

«Очень важная победа — третий раз подряд выиграли турнир Пучкова. Это «Кубок-малыш», и вместе с ребятами мы попытаемся сделать все возможное, чтобы этот малыш весной вырос в большой кубок. Мы все прекрасно понимаем, без лишних слов. Наша задача — выиграть на каждом турнире, каждую игру.

Хочу отметить сборную России. Не стыдно проиграть сборной — сильная команда. Играли наши ребята, с которыми мы готовились на предсезонке — 10 человек наших игроков, которых мы подготовили, в том числе капитан команды Иван Демидов. Это говорит о том, что наша система подготовки к сезону — правильная. Молодые ребята очень здорово выглядят», — сказал Ротенберг.

В первом матче нового сезона КХЛ СКА сыграет в гостях против магнитогорского «Металлурга». Игра состоится 5 сентября.

Хоккей
ХК СКА
Роман Ротенберг
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