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Сегодня, 20:16

Ротенберг — о победе СКА над «Барысом»: «Убрали все лишнее, эмоции направили на победу»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу петербургской команды над «Барысом» (1:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Нам было непросто после перелетов. Такое, завершение цикла. Много ребят травмированы. Мы понимали, что соперник очень серьезно готовился к этой игре. Вчера смотрел тренировку «Барыса» — они в «Хоккейном городе» час тренировали тактику. Они очень хорошо сыграли тактически, нам было непросто. Хочу поблагодарить команду за выполнение плана на игру, дисциплину. Убрали все лишнее, эмоции направили на командное взаимодействие, на победу», — сказал Ротенберг после матча.

После 34 матчей СКА занимает 5-е место в Западной конференции, набрав 44 очка. «Барыс» находится на 11-й строчке Восточной конференции с 21 баллом в 36 матчах.

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ХК СКА
Роман Ротенберг
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