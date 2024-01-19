Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Куньлунем» (3:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Сильные соперники, здорово начали игру, создали нам много сложностей. Понимали, что они здорово сыграли в Минске, переломили там игру, проигрывая 0:2, и выиграли 5:2, поэтому серьезно готовились. Была поставлена задача в этом матче выйти в плей-офф. Ребята — молодцы, выполнили задачу, всех поздравляю. Огромная работа проделана, но все только начинается. Есть, что улучшить, есть моменты, которые нам надо разобрать, есть ошибки», — приводит слова Ротенберга сайт КХЛ.

СКА после победы над «Куньлунем» стал вторым участником Кубка Гагарина-2024. Армейцы принимали участие во всех плей-офф в истории лиги.

СКА набрал 72 очка в 53 матчах и занимает второе место в Западной конференции. 22 января команда примет минское «Динамо».