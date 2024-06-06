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Сегодня, 22:03

Ротенберг — о четвертом месте СКА в рейтинге Forbes: «Нет предела совершенству»

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал рейтинг эффективности Forbes.

В рейтинге 25 самых эффективных клубов России СКА занял четвертое место. Среди хоккейных команд СКА располагается на первой строчке.

«Четвертое место среди всех клубов — это очень серьезное достижение, мы проделали хорошую работу. Радует, что это независимая оценка. Нет предела совершенству, надо работать так, чтобы догнать и обогнать всех конкурентов. Это новый вызов для нас», — приводит слова Ротенберга «РБ Бизнес».

Ротенберг возглавляет СКА с 2022 года.

Источник: «РБ Бизнес»
Хоккей
ХК СКА
Роман Ротенберг
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