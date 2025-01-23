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Сегодня, 22:50

Ротенберг — о поражении от «Динамо»: «Надо улучшать коммуникацию защитников с вратарем»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение петербургской команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (3:5).

— Первый период мы очень здорово начали, должны были реализовать свои моменты, много бросали. Нужно качественнее бросать, а не на количество. В целом ребята все бились — и в первом периоде, и во втором, когда велиив счете. Дальше где-то инициативу отдали, хотя говорили об этом, что нельзя отдавать инициативу, нужно продолжать играть в свою игру агрессивнее, без шайбы.

Где-то заигрывались и пропускали шайбы. Это индивидуальные ошибки, моменты, которые мы обязаны улучшить. В третьем периоде, если мы разберем этот момент, где-то надо улучшать коммуникацию защитников с вратарем. Вратарь тоже должен давать команды защитникам, — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

Московская команда одержала победу над армейцами с Невы в третий раз в сезоне. «Динамо» набрало 61 очко и вышло на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 57 баллами идет на шестой позиции.

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КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Роман Ротенберг
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