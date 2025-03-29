Ротенберг: «Мы смотрим только на одну игру — следующую, а не на всю серию в целом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (0-2).

«Мы не впервые в такой ситуации. Это плей-офф, надо идти дальше. Мы смотрим только на одну игру — следующую, а не на всю серию в целом. Нам есть, кем усилить игру. Команды играют без ошибок. Если мы уберем лишний пас — будем забивать», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

«Динамо» удвоило преимущество в серии до четырех побед — 2-0. Третий матч пройдет в Санкт-Петербурге 31 марта.