Ротенберг: «Замечательные условия в Новогорске. Лучшая инфраструктура для подготовки к сезону»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал старт предсезонной подготовки команды в Новогорске.

— Очень рады быть здесь. Замечательные условия в Новогорске. Лучшая инфраструктура в России для подготовки к сезону. Очень благодарны руководству, что они разрешают нам здесь тренироваться. Используем всю инфраструктуру. Тренерский штаб провел работу, чтобы собрать правильный набор упражнений.

— Будет ли сбор отличаться от предыдущих?

— У нас все профессионалы. Вчера каждый игрок, кто приехал, уже индивидуально был очень хорошо подготовленным. Шлифовка, тонкие настройки. Вводим коррективы. Это как программное обеспечение, его нужно всегда обновлять. Все развиваем, изучаем и внедряем новое. Сегодня вечером приезжает чемпион мира по дзюдо, который проведет нам тренировку. Это поднимет эмоциональный фон. Все смотрели «День сурка». Надо давать что-то, чтобы ребятам было интересно! Тренер должен находить новые упражнения, методики, чтобы команда показывала лучший хоккей, современный. Работаем, чтобы показать лучший хоккей.

Подготовка СКА к сезону-2024/25 проходит в Новогорске с 1 по 4 августа. Затем с 6 по 9 августа запланирован сбор в Олимпийском парке Сочи.