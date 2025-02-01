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Сегодня, 20:35

Ротенберг о фанатах СКА: «Если еще раз кто-то из них будет орать матом — мы дисквалифицируем их пожизненно»

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Динамо» (4:3 ОТ) в матче FONBET Чемпионата КХЛ прокомментировал поведение болельщиков своей команды во время прошлой игры со «Спартаком» (4:3 ОТ).

— Болельщики СКА отличились в прошлом матче со «Спартаком» и были оштрафованы. В октябре после похожего инцидента вы выражали недовольство. Как оцените их поведение и какие нужно меры принять, чтобы такого больше не было?

— Я не знаю, как наказали болельщиков «Спартака» в октябре. Лига ничего не говорит. Про болельщиков СКА хочу сказать одно: если еще раз кто-то из них будет матом орать — мы дисквалифицируем их пожизненно. Потому что мы не должны вестись на эти провокации, чтобы не орали болельщики других команд, даже если это оскорбляет. То же касается и детей. Многие родители готовы написать письмо на любом уровне, хоть нашему президенту про эти вещи. Когда мы такой пример даем нашим детям, и они приходят домой и матом также отвечают своим родителям, мы получаем серьезную проблему. Про болельщиков СКА я согласен — мы их накажем, они больше не придут на наши матчи.

СКА занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ с 65 очками в 51 матче. Команда проведет следующую домашнюю игру 4 февраля против «Ак Барса».

(Анна Бирюкова)

СКА оштрафован за&nbsp;поведение фанатов на&nbsp;игре со &laquo;Спартаком&raquo;. СКА оштрафован за поведение фанатов на игре со «Спартаком». В октябре Ротенберг критиковал фанатов красно-белых

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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