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Сегодня, 23:09

Ротенберг: «Чем мы лечим игроков? Я уже говорил: кефир, каша, натуральные продукты»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что восстановлению травмированных игроков команды помогают натуральные продукты, которые употребляют хоккеисты.

— Чем мы лечим игроков? Я же уже раньше говорил: кефир, каша, ферма в Ленинградской области, натуральные продукты. В деревне Матокса есть ферма. Всем рекомендую посетить, — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

СКА одержал 7-ю победу подряд. Команда Романа Ротенберга с 31 очком занимает 2-е место в таблице Западной конференции. «Сибирь» с 19 очками — на 7-й строчке «Востока».

ХК СКА
Роман Ротенберг

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