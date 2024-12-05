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Сегодня, 22:10

Роман Ротенберг рассказал, какие предпочитает джинсы

Диана Андрющенко
Комик Илья Соболев и главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал модель любимых джинсов.

«Джинсы? Синие (Предпочитает. — Прим. «СЭ»). Модель — Levis 501. Оставил бы только широкие джинсы. Широкие джинсы, потому что в хоккей играют настоящие мужчины», — сказал Ротенберг в предматчевом интервью комику Илье Соболеву. Видео размещено в Telegram-канале «Хоккей на Кинопоиске».

Сегодня, 5 декабря, «Динамо» обыграло СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. «Динамо» набрало 45 очков и занимает третье место в таблице «Запада», СКА с 42 очками располагается на четвертой строчке.

Источник: Хоккей на Кинопоиске
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Хоккей
ХК СКА
Роман Ротенберг
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