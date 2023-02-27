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Сегодня, 16:18

Ротенберг о минском «Динамо»: «В плей-офф нас ждет серьезный соперник с хорошим тренерским штабом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о подготовке к первому раунду плей-офф КХЛ против минского «Динамо».

«У нас интенсивный тренировочный процесс, ребята — молодцы. Все работают в полную силу, на пределе. Нас ждет серьезный соперник. Сильная команда с хорошим тренерским штабом. Играют в канадском стиле — мы серьезно готовимся. Ждем наших болельщиков на первом матче — очень нужна поддержка, нужна энергетика. Работаем в штатном режиме.

У «Динамо» сильный тренер — Крэйг Вудкрофт, представитель тренерской династии. У него брат работает в НХЛ. Минчане очень серьезно подходят, показывают современный хоккей. Мы оттачиваем тактические детали, улучшаем качество нашего хоккея. Сейчас отработаем спецбригады — у нас будет время на это. У нашей команды есть резервы. Есть что улучшить и над чем поработать», — приводит слова Ротенберга пресс-служба клуба.

ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
Роман Ротенберг
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