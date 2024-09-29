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Сегодня, 21:15

Ротенберг — о поражении от «Куньлуня»: «Если бы наш игрок не проиграл стык при пятой шайбе, мы бы выиграли»

Алексей Михайлов
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Главный тренер и генеральный менеджер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение своей команды от «Куньлуня» (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Мы предупреждали наших ребят, что будет очень жесткая игра. Канадцы, тренер, который работал раньше в системе СКА, хорошо нам известный. Мы знали, что будет жесткая игра и очень много борьбы. Очень здорово команда играет в обороне, и наши ребята об этом знали.

Можно говорить про настрой каждого. Но можно еще говорить, что у нас много ребят, которые после травм — лидеры нашей команды — много сил отдали в предыдущем матче, не показали свою лучшую игру. За три матча мы забили 17 голов — этого достаточно для побед. Нам есть, что улучшить, есть, над чем работать. Если бы наш игрок не проиграл стык при пятой шайбе, мы бы выиграли.

У СКА прервалась серия из пяти побед подряд. В турнирной таблице «Запада» армейцы находятся на третьей строчке, набрав 13 очков в 10 матчах. «Куньлунь» занимает 10-е место с 8 баллами.

ХК СКА
Роман Ротенберг

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