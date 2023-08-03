Ротенберг об обмене Прохоркина: «По-человечески это больно и тяжело, но главное — это результат»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о причине расставания с центрфорвардом Николаем Прохоркиным, а также не стал комментировать информацию об обмене другого центрфорварда — Михаила Воробьева.

— Правда, что вы решили расстаться с Прохоркиным на основании двусторонней игры?

— Я работаю с Прохоркиным с 2016 года. Было достаточно много времени, чтобы хорошо узнать игрока и принять решение. Это больно и тяжело по-человечески. Но главное — это результат.

— Михаила Воробьева сватают в другие команды...

— Я не хочу комментировать слухи. Интриги — это работа журналистов. У нас своя работа. Команда, которая у нас сейчас здесь — это та команда, которая будет готовиться к сезону.