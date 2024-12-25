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Сегодня, 22:00

Ротенберг — о Кузнецове: «Диагноз очень плохой, был без сознания после удара в голову»

Ана Горшкова
Корреспондент
Форвард СКА Евгений Кузнецов (в центре) покинул лед при помощи партнеров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Евгения Кузнецова.

Во втором периоде матча FONBET Чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:6) хоккеист покинул лед после столкновения с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым.

«Диагноз очень плохой, был без сознания после удара в голову. Думаю, много пропустит», — сказал Ротенберг после матча.

Ранее Кузнецов уже получал травму. 28 сентября 32-летний форвард травмировался в матче с «Северсталью» (8:5) и вернулся на лед 10 октября.

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Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Ротенберг
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