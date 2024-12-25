Ротенберг — о Кузнецове: «Диагноз очень плохой, был без сознания после удара в голову»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Евгения Кузнецова.

Во втором периоде матча FONBET Чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:6) хоккеист покинул лед после столкновения с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым.

«Диагноз очень плохой, был без сознания после удара в голову. Думаю, много пропустит», — сказал Ротенберг после матча.

Ранее Кузнецов уже получал травму. 28 сентября 32-летний форвард травмировался в матче с «Северсталью» (8:5) и вернулся на лед 10 октября.