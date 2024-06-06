Роман Ротенберг рассказал, смогут ли российские клубы стать самоокупаемыми

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг ответил на вопрос, за счет чего российские клубы могут выйти на самоокупаемость.

«Нужно, чтобы вся индустрия двигалась вперед. Как окупается клубы в Северной Америке? За счет продажи ТВ-прав и инфраструктуры. Если «Матч ТВ» будет платить за показ хоккейных матчей суммы, сравнимые с Северной Америкой, можно выйти на самоокупаемость. Это огромная работа.

Невозможно построить дом без фундамента, вы не можете построить дом сразу с десятого этажа. Инфраструктура — это фундамент. Вы не можете добиться таких показателей во дворце, где максимальная вместимость 1500 зрителей. Если у вас 24 тысячи, как было у СКА в этом сезоне, у вас улучшаются возможности», — цитирует Ротенберга «РБ Спорт».

9 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге был проведен первый матч на «СКА-Арене», вмещающей 21 500 тысяч зрителей. Со следующего сезона СКА будет проводить все домашние встречи на этой арене.