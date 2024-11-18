Роман Ротенберг: «Любой мужик должен быть мясником»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг считает, что опыт работы мясником помогает ему и в хоккее. В интервью Леониду Слуцкому Ротенберг рассказал, как в 19 лет рубил мясо в супермаркете в Хельсинки.

«Навыки мясника точно помогают и в хоккее, и дома. Мужик — это добытчик и надо уметь готовить, быть мясником. Любой мужик должен быть мясником. Он должен уметь готовить мясо. Иначе есть вопросы. Лучший ужин для хоккеиста — это стейк, любое мясо. Так тогда сложилось, что мне дали такую возможность работать мясником. Надо цепляться за любую возможность, когда дают работу», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».