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18 ноября, 23:14

Роман Ротенберг: «Любой мужик должен быть мясником»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг считает, что опыт работы мясником помогает ему и в хоккее. В интервью Леониду Слуцкому Ротенберг рассказал, как в 19 лет рубил мясо в супермаркете в Хельсинки.

«Навыки мясника точно помогают и в хоккее, и дома. Мужик — это добытчик и надо уметь готовить, быть мясником. Любой мужик должен быть мясником. Он должен уметь готовить мясо. Иначе есть вопросы. Лучший ужин для хоккеиста — это стейк, любое мясо. Так тогда сложилось, что мне дали такую возможность работать мясником. Надо цепляться за любую возможность, когда дают работу», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

Главный тренер СКА Роман Ротенберг дал интевью Леониду Слуцкому. «Пару раз попали шайбой в голову, и я понял — вратарем быть тяжело». Ротенберг дал интервью Слуцкому

Роман Ротенберг

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