Роман Ротенберг считает Кубок Континента КХЛ очень важным трофеем для СКА

15 февраля, 23:54
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал то, что команда досрочно выиграла регулярный чемпионат КХЛ. Это произошло после того, как ЦСКА дома проиграл «Локомотиву» (1:4).
«Кубок Континента имени Виктора Тихонова — очень важный трофей для нас. СКА был основан в 1946 году, недавно клуб отпраздновал 76-летие, и это третья наша победа в регулярных сезонах Спасибо за поддержку нашим болельщикам — они помогали нам побеждать и в Ледовом, и на выездах. Огромная благодарность ПАО «Газпром» и другим нашим партнерам, которые дают нам возможность показывать самые лучше результаты здесь и сейчас.
В статусе обладателей Кубка Континента мы обязаны играть еще лучше, показывать максимум того, на что способны. Все в команде понимают: самое главное начнется в плей-офф», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.
СКА в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Континента, рекордсменом является ЦСКА, который шесть раз выигрывал трофей.