Ротенберг сделал фото с отцом форварда «Миннесоты»: «Может, Капризова заявим?»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своем Telegram-канале опубликовал фото с отцом российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.

В среду, 13 ноября, клуб из Санкт-Петербурга по буллитам обыграл «Сибирь» (1:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ. После 27 игр СКА с 34 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

«Может, Капризова заявим? Что думаете?» — подписал Ротенберг снимок с Олегом Капризовым.

Кирилл Капризов является воспитанником новокузнецкого «Металлурга». В России он также выступал за «Салават Юлаев» и ЦСКА. С 2020 года россиянин является игроком «Миннесоты». В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провел 15 матчей в НХЛ, в которых набрал 28 (9+19) очков.