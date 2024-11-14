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Сегодня, 15:17

Ротенберг сделал фото с отцом форварда «Миннесоты»: «Может, Капризова заявим?»

Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своем Telegram-канале опубликовал фото с отцом российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.

В среду, 13 ноября, клуб из Санкт-Петербурга по буллитам обыграл «Сибирь» (1:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ. После 27 игр СКА с 34 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

«Может, Капризова заявим? Что думаете?» — подписал Ротенберг снимок с Олегом Капризовым.

Кирилл Капризов является воспитанником новокузнецкого «Металлурга». В России он также выступал за «Салават Юлаев» и ЦСКА. С 2020 года россиянин является игроком «Миннесоты». В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провел 15 матчей в НХЛ, в которых набрал 28 (9+19) очков.

Кирилл Капризов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК СКА
Роман Ротенберг

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