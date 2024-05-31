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Сегодня, 12:22

Роман Ротенберг выложил турнирную таблицу КХЛ за 16 сезонов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в соцсетях выложил турнирную таблицу КХЛ за 16 сезонов.

Первое место в таблице, которую опубликовал Ротенберг, занимает СКА — 1370 очков в 930 играх. Вторым идет ЦСКА (1278 очков), третьим «Ак Барс» (1261). Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» занимает в этой таблице восьмое место.

В минувшем сезоне СКА дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступил «Автомобилисту» (1-4 в серии).

43-летний Ротенберг возглавляет СКА с 2022 года.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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