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Сегодня, 00:11

Роман Ротенберг высказался о победе над «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе над московским «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

«Отличная игра — обе команды старались показывать яркий хоккей. Много сильных игроков. Мы начали не самым лучшим образом, удалялись в начале. Надо начинать более дисциплинированно, особенно с таким соперником, как «Динамо», которое здорово играет в большинстве. Мы понимали, что надо сыграть дисциплинированно. Молодцы наши хоккеисты, которые выходили в меньшинстве. Они сыграли здорово: по заданию, самоотверженно. Выстояли меньшинство и перехватили инициативу. Забили хороший гол уже в большинстве. Дальше матч складывался по нашему сценарию — навязывали свою игру, старались играть с шайбой. Второй период был за нами. Дальше допустили ошибку, в то же время надо отдать команде должное, поблагодарить ребят за этот матч. Сыграли самоотверженно, дружно, единым кулаком, реализовали свои моменты. Нам есть над чем работать — разберем свои ошибки. Готовимся к следующей игре. Для нас она самая важная», — приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА.

Он также высказался об игре Лайпсика.

«Он здорово работал на тренировках. У Лайпсика была серьезная травма, удар в голову. Еле оклемался. Мы держим удар — он молодец. Три месяца тренировался. Огромное спасибо нашим докторам — они его восстановили. Не форсировали возвращение, потому что травма головы — это очень серьезно. Нельзя было рисковать. Мы довели Лайпсика до стопроцентно боевого состояния. Он на сто процентов готов. Сыграл хорошо, но может еще лучше. Лайпсик сам это прекрасно понимает», — добавил Ротенберг.

СКА занимает четвертую строчку в Западной конференции, набрав 57 очков в 43 играх. «Динамо» — на втором месте (62 очка в 44 матчах).

Источник: https://www.ska.ru/news/view/roman-rotienbiergh-o-pobiedie-nad-moskovskim-dinamo-2/
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