Роман Ротенберг заявил, что не надеется получить деньги за арену в Хельсинки

Сегодня, 23:04
Главный тренер и генеральный менеджер СКА Роман Ротенберг подтвердил продажу принадлежавшей ему и Геннадию Тимченко арены Helsinki Halli (ранее — «Хартвалл Арена»).
Сооружение простаивало 2 года и никак не использовалось по причине санкций, наложенных на Ротенберга и совладельца стадиона Геннадия Тимченко. Местные власти грозили конфисковать спортивный объект.
Ранее СМИ сообщали о продаже Helsinki Halli компании Trevian за сумму около 60 миллионов долларов. Фирму возглавляет бывший владелец хоккейного клуба «Йокерит» Хейкки Виитикко. Команда из Хельсинки играла на арене, будучи членом КХЛ (2014-2022).
«Могу подтвердить всю информацию. В то же время могу честно сказать, что это наше желание доброй воли помочь коллегам. Потому что с учетом всего происходящего мы этих денег никогда не увидимю. Но в случае снятия санкций, возможно, будут изменения», — сказал Ротенберг.
Trevian возглавляет бывший владелец местного «Йокерита» Хейкки Виитикко, этот клуб играл на арене до выхода из КХЛ.
Несколькими днями ранее администрация столицы Финляндии решила начать процесс конфискации стадиона.