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Сегодня, 23:04

Роман Ротенберг заявил, что не надеется получить деньги за арену в Хельсинки

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Главный тренер и генеральный менеджер СКА Роман Ротенберг подтвердил продажу принадлежавшей ему и Геннадию Тимченко арены Helsinki Halli (ранее — «Хартвалл Арена»).

Сооружение простаивало 2 года и никак не использовалось по причине санкций, наложенных на Ротенберга и совладельца стадиона Геннадия Тимченко. Местные власти грозили конфисковать спортивный объект.

Ранее СМИ сообщали о продаже Helsinki Halli компании Trevian за сумму около 60 миллионов долларов. Фирму возглавляет бывший владелец хоккейного клуба «Йокерит» Хейкки Виитикко. Команда из Хельсинки играла на арене, будучи членом КХЛ (2014-2022).

«Могу подтвердить всю информацию. В то же время могу честно сказать, что это наше желание доброй воли помочь коллегам. Потому что с учетом всего происходящего мы этих денег никогда не увидимю. Но в случае снятия санкций, возможно, будут изменения», — сказал Ротенберг.
Trevian возглавляет бывший владелец местного «Йокерита» Хейкки Виитикко, этот клуб играл на арене до выхода из КХЛ.

Несколькими днями ранее администрация столицы Финляндии решила начать процесс конфискации стадиона.

Хоккеисты &quot;Йокерита&quot;. Бывший владелец «Йокерита»: «Жалею о том, что клуб вступил в КХЛ»

Источник: ХК Сибирь
ХК Йокерит
Роман Ротенберг

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