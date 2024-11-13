Роман Ротенберг заявил, что не надеется получить деньги за арену в Хельсинки

Главный тренер и генеральный менеджер СКА Роман Ротенберг подтвердил продажу принадлежавшей ему и Геннадию Тимченко арены Helsinki Halli (ранее — «Хартвалл Арена»).

Сооружение простаивало 2 года и никак не использовалось по причине санкций, наложенных на Ротенберга и совладельца стадиона Геннадия Тимченко. Местные власти грозили конфисковать спортивный объект.

Ранее СМИ сообщали о продаже Helsinki Halli компании Trevian за сумму около 60 миллионов долларов. Фирму возглавляет бывший владелец хоккейного клуба «Йокерит» Хейкки Виитикко. Команда из Хельсинки играла на арене, будучи членом КХЛ (2014-2022).

«Могу подтвердить всю информацию. В то же время могу честно сказать, что это наше желание доброй воли помочь коллегам. Потому что с учетом всего происходящего мы этих денег никогда не увидимю. Но в случае снятия санкций, возможно, будут изменения», — сказал Ротенберг.

Trevian возглавляет бывший владелец местного «Йокерита» Хейкки Виитикко, этот клуб играл на арене до выхода из КХЛ.

Несколькими днями ранее администрация столицы Финляндии решила начать процесс конфискации стадиона.