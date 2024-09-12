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Сегодня, 23:30

Ротенберг: «Есть доказательства, что комментарии про СКА пишутся не из России»

Ротенберг заявил, что негативные комментарии про СКА пишутся не из России
Алексей Михайлов
Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Трактора» (0:3) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ заявил, что негативные комментарии про команду пишутся из-за рубежа.

«Есть доказательства, что те [негативные] комментарии, которые пишутся про СКА, вообще пишутся не из России. Из других стран. Это факт. Не читайте эти комментарии», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

СКА на старте сезона КХЛ-2024/25 одержал 1 победу и 3 раза проиграл. Команда Ротенберга с 3 баллами находится на 9-й строчке «Запада».

СКА проиграл &laquo;Трактору&raquo;&nbsp;&mdash; 0:3. «Трактор» посмеялся над Кузнецовым после поражения СКА. Вратарь челябинцев провел феноменальный матч

КХЛ
ХК СКА
ХК Трактор
Роман Ротенберг

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