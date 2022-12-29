Роман Ротенберг заявил, что некоторые игроки СКА выбыли до конца сезона

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии команды к концу 2022 года, но не стал называть имена серьезно травмированных игроков.

«Я не хочу озвучивать фамилии, но у нас есть несколько игроков, которые выбыли до конца сезона. Когда много пишут о каких-то обменах, то, поверьте мне, — это не от хорошей жизни. Но это наша работа — мы играем на пределе. Бывают травмы до конца сезона», — цитирует Ротенберга пресс-служба петербургского клуба.

После 45 матчей регулярного чемпионата КХЛ СКА продолжает лидировать, набрав 73 очка.