Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:22

Роман Ротенберг заявил, что некоторые игроки СКА выбыли до конца сезона

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии команды к концу 2022 года, но не стал называть имена серьезно травмированных игроков.

«Я не хочу озвучивать фамилии, но у нас есть несколько игроков, которые выбыли до конца сезона. Когда много пишут о каких-то обменах, то, поверьте мне, — это не от хорошей жизни. Но это наша работа — мы играем на пределе. Бывают травмы до конца сезона», — цитирует Ротенберга пресс-служба петербургского клуба.

После 45 матчей регулярного чемпионата КХЛ СКА продолжает лидировать, набрав 73 очка.

ХК СКА
Роман Ротенберг
2
0
Читайте также
Существование ВАДА — огромная ошибка. Эта организация никому не нужна
Спорил с Губерниевым и унижал Логинова. Как сейчас живет звездный критик россиян Мартен Фуркад
Синоптики спрогнозировали от 2 градусов мороза в Москве и области 29 декабря
СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области
Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной
Шойгу заявил, что при проведении частичной мобилизации проблемы решили оперативно
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Форвард «Металлурга» Голдобин прокомментировал свой хет-трик в ворота «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Дыняк: «В третьем периоде мы закрыли «Металлург» в зоне, но забить не получилось»