Роман Ротенберг заявил, что окажет помощь семье Мичкова после гибели отца

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после второго матча полуфинала Кубка Гагарина против ЦСКА (2:1) сообщил, что окажет помощь семье хоккеиста «Сочи» Матвея Мичкова после гибели отца.

— Сегодня погиб отец Матвея Мичкова, вы сказали, что клуб окажет Матвею всяческую поддержку. Есть понимания какую?

— Я лично очень близко общался с отцом Матвея, мы были знакомы еще до того, как он пришел в СКА. Мы много обсуждали, как он раньше тренировал Матвея в детстве. Он был в контакте с нами, работал у нас аналитиком, всячески помогал нам. Это печальная новость. Мы будем помогать всей семье, маме, брату, самому Матвею. Мои соболезнования.

4 апреля стало известно, что Андрей Мичков пропал. Вечером 2 апреля он вышел из дома, после чего с ним пропала связь.

Позднее во вторник сотрудники полиции обнаружили тело Мичкова-старшего в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, недалеко от дома. Отец нападающего СКА, выступавшего в сезоне-2022/23 за «Сочи» на правах аренды, был найден мертвым.

Георгий Горностаев