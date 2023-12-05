Ковальчук: «Контракт со «Спартаком» будет подписан сегодня»

Сегодня, 22:23
Российский хоккеист Илья Ковальчук ответил на вопросы журналистов после матча «Спартак» — «Динамо», на котором объявили о его присоединении к красно-белым.
— Контракт еще не подписан? Когда планируется подписание?
— Сейчас уже скоро. Контракт будет подписан сегодня.
— Когда ждать вашего дебюта?
— Это уже Алексей Юрьевич скажет. Будем тренироваться, готовиться.
— Ваши впечатления от возвращения?
— Приятно возвращаться. Блудный сын вернулся домой (смеется).
— В чем ваша мотивация? Что от вас ждут в команде?
— Самое главное, что от команды ждут результата, полные трибуны болельщиков. Надо сделать все возможное, чтобы у команды результат был в первую очередь, а какие-то личные очки, броски, секунды, это все на втором плане.