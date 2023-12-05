Ковальчук: «Контракт со «Спартаком» будет подписан сегодня»

Российский хоккеист Илья Ковальчук ответил на вопросы журналистов после матча «Спартак» — «Динамо», на котором объявили о его присоединении к красно-белым.

— Контракт еще не подписан? Когда планируется подписание?

— Сейчас уже скоро. Контракт будет подписан сегодня.

— Когда ждать вашего дебюта?

— Это уже Алексей Юрьевич скажет. Будем тренироваться, готовиться.

— Ваши впечатления от возвращения?

— Приятно возвращаться. Блудный сын вернулся домой (смеется).

— В чем ваша мотивация? Что от вас ждут в команде?

— Самое главное, что от команды ждут результата, полные трибуны болельщиков. Надо сделать все возможное, чтобы у команды результат был в первую очередь, а какие-то личные очки, броски, секунды, это все на втором плане.