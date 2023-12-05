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5 декабря, 22:23

Ковальчук о «Спартаке»: «Блудный сын вернулся домой»

Надежда Тонконог
Корреспондент
Илья Ковальчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский хоккеист Илья Ковальчук ответил на вопросы журналистов после матча «Спартак» — «Динамо», на котором объявили о подписании им контракта с красно-белыми. 40-летний форвард является воспитанником столичного клуба и выступал за него в начале своей карьеры.

— Контракт еще не подписан? Когда планируется подписание?

— Сейчас уже скоро. Контракт будет подписан сегодня.

— Когда ждать вашего дебюта?

— Это уже Алексей Юрьевич [Жамнов, главный тренер] скажет. Будем тренироваться, готовиться.

— Ваши впечатления от возвращения?

— Приятно возвращаться. Блудный сын вернулся домой (смеется).

— В чем ваша мотивация? Что от вас ждут в команде?

— Самое главное, что от команды ждут результата, полные трибуны болельщиков. Надо сделать все возможное, чтобы у команды результат был в первую очередь, а какие-то личные очки, броски, секунды, это все на втором плане.

Ковальчук не играл в хоккей на профессиональном уровне почти два с половиной года. В последний раз форвард принял участие в официальном матче 28 апреля 2021 года: в этот день в шестом матче финала Кубка Гагарина двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион, капитан «Авангарда» вместе с омским клубом победил ЦСКА в Балашихе и в третий раз за карьеру стал чемпионом КХЛ.

Илья Ковальчук
ХК Спартак (Москва)
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