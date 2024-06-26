Дацюк завершил карьеру: «Мне тяжело это далось. Хотелось еще играть»

Российский нападающий Павел Дацюк рассказал, почему не объявил о завершении карьеры. По его словам, он планирует провести прощальный матч.

«Это просто стечение обстоятельств. Мне тяжело это далось. Хотелось еще играть, а я расстался с хоккеем. Не смог себя обмануть, огня в глазах у меня уже не было. Силы, возможно, были, но огонь ушел, как и детское восхищение. Прощальный матч? Давно планирую. Надеюсь, что состоится в ближайшем будущем», — сказал Дацюк.

25 июня стало известно о включении 45-летнего Дацюка в Зал славы хоккея в Торонто. Россиянин 15 лет играл в НХЛ за «Детройт» и завоевал два Кубка Стэнли. В России центрфорвард выступал за «Динамо-Энергию» из Екатеринбурга, «Ак Барс», московское «Динамо», ЦСКА и СКА, его последним клубом был «Автомобилист» (до 2021 года). Нападающий — чемпион мира и олимпийский чемпион в составе сборной России.