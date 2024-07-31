Ротенберг анонсировал переход Кузнецова в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг анонсировал переход нападающего «Каролины» Евгения Кузнецова в команду из Санкт-Петербурга.

Ротенберг выложил фото с 32-летним форвардом в своем Telegram-канале. «Кузя новорожденный!» — подписал снимок тренер СКА.

Кузнецов в марте нынешнего года был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В составе клуба из Роли россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав семь (2+5) очков.

В Кубке Стэнли Кузнецов отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами в десяти встречах.

27 июля стало известно, что хоккеист прилетел в Санкт-Петербург. Ранее сообщалось, что он продолжит карьеру в СКА.