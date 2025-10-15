Видео
15 октября, 21:50

Ротенберг допустил вызов Кузнецова в сборную России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, возможен ли вызов нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова в национальную команду.

«Во-первых, я желаю Евгению здоровья и удачи. Я очень рад, что мне удалось с ним поработать. Были жизненные вызовы, мы их приняли и вместе прошли. Я рад, что он играет. Во-вторых, если говорить о его вызове в сборную, то мы всегда готовы его пригласить, но только если он будет показывать результаты, которые определят его вызов», — цитирует Ротенберга РИА «Новости».

Кузнецов в минувшем сезоне играл под руководством Ротенберга в СКА. В апреле армейцы расторгли контракт с хоккеистом, а в июне Ротенберг покинул пост главного тренера команды.

Источник: РИА «Новости»
  • Gordon

    И что вы там "вместе" прошли? :)))) Женя, не трать время на псевдосборную, играй за клуб спокойно. Ромка пусть на кошках тренируется.

    16.10.2025

  • Gordon

    О, любители клеить ярлыки подвалили.

    16.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Пральна! Наркоманы должны объединяться.

    15.10.2025

