Ротенберг допустил вызов Кузнецова в сборную России

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, возможен ли вызов нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова в национальную команду.

«Во-первых, я желаю Евгению здоровья и удачи. Я очень рад, что мне удалось с ним поработать. Были жизненные вызовы, мы их приняли и вместе прошли. Я рад, что он играет. Во-вторых, если говорить о его вызове в сборную, то мы всегда готовы его пригласить, но только если он будет показывать результаты, которые определят его вызов», — цитирует Ротенберга РИА «Новости».

Кузнецов в минувшем сезоне играл под руководством Ротенберга в СКА. В апреле армейцы расторгли контракт с хоккеистом, а в июне Ротенберг покинул пост главного тренера команды.