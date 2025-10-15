Ротенберг допустил вызов Кузнецова в сборную России

15 октября, 21:50
Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, возможен ли вызов нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова в национальную команду.
«Во-первых, я желаю Евгению здоровья и удачи. Я очень рад, что мне удалось с ним поработать. Были жизненные вызовы, мы их приняли и вместе прошли. Я рад, что он играет. Во-вторых, если говорить о его вызове в сборную, то мы всегда готовы его пригласить, но только если он будет показывать результаты, которые определят его вызов», — цитирует Ротенберга РИА «Новости».
Кузнецов в минувшем сезоне играл под руководством Ротенберга в СКА. В апреле армейцы расторгли контракт с хоккеистом, а в июне Ротенберг покинул пост главного тренера команды.
Gordon
И что вы там "вместе" прошли? :)))) Женя, не трать время на псевдосборную, играй за клуб спокойно. Ромка пусть на кошках тренируется.
16.10.2025
Gordon
О, любители клеить ярлыки подвалили.
16.10.2025
Симон Вирсаладзе
Пральна! Наркоманы должны объединяться.
15.10.2025