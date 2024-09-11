Ротенберг и Курбатов не вошли в состав совета директоров КХЛ на сезон-2024/25

Председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг и генеральный директор организации Дмитрий Курбатов не вошли в состав совета директоров КХЛ на нынешний сезон, сообщается на сайте турнира.

Председателем совета директоров остался Геннадий Тимченко. В новый состав был включен генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов.

Всего в состав вошли 20 человек.

В июле нынешнего года КХЛ прекратила сотрудничество с ФХР и вышла из-под юрисдикции Международной федерации хоккея (IIHF).