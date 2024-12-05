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5 декабря, 22:44

Ротенберг о матче с московским «Динамо»: «Игра самого высокого уровня плей-офф»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:4) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Была обоюдно острая игра, игра самого высокого уровня плей-офф. Команды бились в каждом моменте до конца. Понимали, что у «Динамо» было очень обидное поражение в Казани. Игра шла до первой ошибки. Ключевой момент матча произошел при счет 2:2. К сожалению, мы допустили на одну ошибку больше. Мы это разберем», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

«Динамо» набрало 45 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. СКА с 42 очками — на четвертой строчке.

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КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Роман Ротенберг
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