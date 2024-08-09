Ротенберг — о приглашении Овечкина в СКА: «А кто бы отказался от него? Надеюсь, мы потянем условия»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, насколько реально приглашение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в петербургский клуб.

«У него контракт еще два года. Как окончится контракт с «Вашингтоном»... А кто откажется от Овечкина? Вы бы отказались от Овечкина? Нет, конечно. Удастся ли потянуть его условия? Надеюсь, да. Это благодаря нашим спонсорам, акционерам, лично Алексею Борисовичу Миллеру мы имеем возможность развивать хоккей, детский хоккей и комплектовать нашу команду. Чтобы мы могли радовать наших болельщиков, всю страну нашим хоккеем», — приводит «КП Спорт» слова Ротенберга.

Овечкин с 2005 года выступает за «Вашингтон». Он является обладателем Кубка Стэнли-2018.

В минувшем сезоне 38-летний нападающий в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.