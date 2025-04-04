Ротенберг: «В моменте с Плотниковым было обоюдное удаление. А удалили только Сергея»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал удаление форварда Сергея Плотникова в первом периоде пятого матча серии Кубка Гагарина против московского «Динамо» (4:3 ОТ).

«Плотников удалился за грубость? А кто его удалил? Вы видели эту стычку? Посмотрите видео, там было обоюдное удаление. Но удалили только Плотникова. Мы за честный хоккей», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

«Динамо» ведет в серии против СКА — 3-2. Шестой матч между командами пройдет в Санкт-Петербурге 6 апреля.