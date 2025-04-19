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Сегодня, 18:45

Ротенберг набрал 14 очков в выставочном матче СКА и забил лакросс-гол

Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг принял участие в выставочном матче команды с болельщиками.

В субботу, 19 апреля клуб из Санкт-Петербурга провел встречу с фанатами, завершением которой стала выставочная игра между командами «СКА Синие» и «СКА Белые».

«СКА Синие» одержали победу со счетом 22:9. В составе «Синих» сыграли Ротенберг и председатель совета директоров клуба Александр Медведев. Медведев забросил 2 шайбы, а Ротенберг набрал 14 (9+5) очков. Один из голов тренер забил в стиле лакросс.

В сезоне-2024/25 СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии против московского «Динамо» со счетом 2-4.

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Роман Ротенберг
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