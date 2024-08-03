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Сегодня, 08:35

Ротенберг назвал хоккей и дзюдо близкими видами спорта

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о приглашении чемпиона мира по дзюдо Армана Адамяна на сборы команды.

— Вы сказали, что пригласили чемпиона мира по дзюдо, почему именно этот вид спорта?

— Дзюдо — очень близкий к хоккею вид спорта. Это схватка, единоборство. В хоккее очень важно выигрывать все единоборства. С этой точки зрения хоккей и дзюдо близкие виды спорта. Дзюдо — фундамент, чтобы спортсмен имел физическую подготовку высочайшего уровня. Не говорю, что это единственный вид спорта. Но в моем понимании это то, что нам нужно.

— Толчинский сказал, что главное оставить уши в целости.

— Он же шутит. Это тоже хорошо, когда у игроков есть настроение. Это говорит о том, что тренерский штаб проводит правильную работу. Когда у игроков нет настроения, а надо тренироваться в таком жестком ритме, как здесь, тогда уже будут вопросы к тренерскому штабу.

С 1 по 4 августа СКА проводит предсезонную подготовку в Новогорске.

ХК СКА
Роман Ротенберг
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