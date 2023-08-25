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25 августа, 23:00

Ротенберг назвал Немировски тренером из пивной лиги

Марат Сафин
Шеф отдела хоккея
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча предсезонного турнира имени Пучкова против «Сибири» (6:3) прокомментировал работу судей и высказался о главном тренере новосибирцев Дэвиде Немировски.

— Тренер у команды соперников работал в пивной лиге. Не знаю, по каким правилам он собрался здесь работать. Но пусть решение принимают люди, которые за это отвечают.
После каждой игры мы общаемся с представителями судейского корпуса. Сегодня перед матчем к нам в раздевалку приходил главный арбитр (Алексей Анисимов — прим. «СЭ») и рассказывал, какой у нас будет чистый хоккей и как будут давать удаления. А на самом деле мы видим, как все происходит. Я выбежал на лед, потому что думал, что Бардакова убили, вышел ему помогать. Если не дай бог что, пришлось бы вызывать скорую помощь и увозить его в больницу. У нас такие ситуации уже были. Танкова сзади ударили, его жизнь была на волоске, ему его спасли. Кому такой хоккей нужен!? Никому! А какая ответственность у судей? Они сейчас поедут на ужин отдыхать. Ноль ответственности за здоровье хоккеистов! Давайте как-то вместе с этим разберемся! Если будет такой хоккей, к нам болельщики больше не придут.

Тренер СКА Ротенберг был удален в матче турнира имени Пучкова с «Сибирью».
Дэвид Немировски
ХК СКА
Роман Ротенберг
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