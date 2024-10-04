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Сегодня, 08:39

Ротенберг назвал позитивным прогноз восстановления Кузнецова от травмы

Евгений Кузнецов.
Фото ХК СКА
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Главный тренер и генеральный менеджер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего команды Евгения Кузнецова.

32-летний хоккеист получил повреждение руки в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Северстали» (8:5) и может пропустить до 2 месяцев.

«Да, это очень важный вопрос. Кузнецов – наш лидер, и он удивляет тем, что в зале сейчас, даже сегодня, когда мы на выезде, тренируется выше всех похвал. Он показывает всем игрокам нашей команды пример трудолюбия – как надо работать, чтобы добиться результата.

У нас к этому серьезное уважение, мы очень ценим таких игроков. Уважение очень важно в нашей работе. Мы ждем возвращения Кузнецова в ближайшее время. У нас по нему позитивный прогноз. Нам повезло», – сказал Ротенберг.

 
Евгений Кузнецов. Кузнецов выбыл на два месяца из-за травмы. Теперь он рискует не заработать почти миллиард

СКА находится на 3-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 15 очками после 11 матчей.

Источник: ХК Динамо Минск
Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК СКА
Роман Ротенберг

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