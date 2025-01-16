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16 января, 23:00

Ротенберг назвал позором семь пропущенных шайб СКА в матче с «Северсталью»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал результат матча FONBET чемпионата КХЛ с «Северсталью» (4:7).

— Семь пропущенных шайб от соперника на «СКА Арене»? Честно — я удивлен. Я хочу извиниться перед всеми за то, что мы столько пропустили дома. Честно, для меня, — это позор. Но мы забили хорошие голы. Есть у команды и игра, и креатив, и импровизация. Мы больше всех в лиге забили — это факт. Но то, что я увидел сегодня, для меня это стало открытием.

СКА потерпел четвертое поражение подряд. Ранее армейцы проиграли «Спартаку», московскому «Динамо» и «Локомотиву». Команда Ротенберга с 55 очками располагается на седьмой строчке на «Западе».

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ХК Северсталь
ХК СКА
Роман Ротенберг
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