Ротенберг назвал позором семь пропущенных шайб СКА в матче с «Северсталью»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал результат матча FONBET чемпионата КХЛ с «Северсталью» (4:7).

— Семь пропущенных шайб от соперника на «СКА Арене»? Честно — я удивлен. Я хочу извиниться перед всеми за то, что мы столько пропустили дома. Честно, для меня, — это позор. Но мы забили хорошие голы. Есть у команды и игра, и креатив, и импровизация. Мы больше всех в лиге забили — это факт. Но то, что я увидел сегодня, для меня это стало открытием.

СКА потерпел четвертое поражение подряд. Ранее армейцы проиграли «Спартаку», московскому «Динамо» и «Локомотиву». Команда Ротенберга с 55 очками располагается на седьмой строчке на «Западе».